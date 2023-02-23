SES: Sağlık kurumları acil denetlenmeli, sağlık çalışanlarına destek olunmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı.

* Depremde kamu sağlık kurumlarının birçoğu ya yıkılmış ya da büyük hasar almıştır. Binlerce çalışanın ve hastanın olduğu hastaneler kullanılamaz hale gelmiştir. Hatay’da neredeyse sağlık hizmeti verebilecek bir kamu kurumu kalmadı. Deprem bölgelerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye’deki sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına ait binalar iş sağlığı ve güvenliği açısından derhal denetlenmeli.

* Deprem ile birlikte sağlık emekçilerinin çalışmaya zorlandığı hasarlı sağlık kurumları boşaltılmaya başlandı. Şimdi de depremzede durumunda olan işkolumuz emekçileri yaralarını sarmadan, barınma olanakları sağlanmadan göreve çağrılmakta.

* 10 ilde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet personelinin kendisi de bizatihi depremzede konumundadır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre afet bölgesindeki sağlık ve sosyal hizmet personeline mesaj yolu ile görevlendirmeler tebliğ edilmektedir.

PERSONEL DÖNÜŞÜMLÜ GÖREVLENDİRİLMELİ

* Afet bölgesindeki personelin daha fazla mağdur olmaması için, bir süre personelin ücretli izinli sayılması ve yerlerine başka illerden personelin dönüşümlü görevlendirilmeli.

* Yaralı olanların her türlü görevlendirmeden muaf tutulmalı. Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü olan personelin her türlü görevlendirmeden muaf olmalı.

* Hamile ve 0-6 yaş arası çocuğu olan personelin görevden muaf tutulmalı. Ailesinden 1 ve 2. dereceden hayatını kaybetmiş yakını olan sağlık ve sosyal hizmet personelinin yaslarını yaşamaya yetecek süre görevden muaf tutulmalı.

* Depremde evi yıkılan ve barınma olanakları olmayan personelin bu olanakları elde edinceye kadar sığındıkları illere geçici görevle görevlendirilmeli.

* Ortaöğretim çağında çocukları olanların çocuklarının eğitim hakkından mahrum olmamaları için geçici olarak yerleştikleri illerde yıl sonu tatiline kadar geçici görevle görevlendirilmeli.

* Depremzede sağlık ve sosyal hizmet çalışanları maddi anlamda desteklenmeli. Kredi, vergi ve benzeri borçlarının affı gerekmektedir.”