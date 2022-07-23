Sesini Erdoğan’a duyurmak isteyen yaşlı Uygur Türkü’ne uygulanan sert müdahale tepki çekti

Uygur Türkü yaşlı adamın, Erdoğan’ın cuma namazını kıldığı Eyüp Sultan Camisi önünde Doğu Türkistan’daki yakınları için gerçekleştirdiği eyleme polis tarafından müdahale edildi. Yaşlı adamın müdahale sonucunda parmağı kırıldı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara yüklendi.

Doğu Türkistan’da toplama kamplarında yakınlarının işkence gördüğünü iddia eden Uygur Türkleri, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma namazını kıldığı Eyüp Sultan Camisi önünde eylem gerçekleştirmek istedi.

Seslerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurmak isteyen eylemciler, yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı, Doğu Türkistan bayrağının bulunduğu, “Kampları kapatın” yazılı dövizleri taşıdı. Aralarında 81 yaşındaki Mahmut Tohti Amin’in de bulunduğu eylemcilere polis tarafından müdahale edildi.

YAŞLI ADAMA MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Yakınlarının Çin’de işkence gördüğünü iddia eden Uygur Türkü 81 yaşındaki Mahmut Tohti Amin’in taşıdığı döviz, polis tarafından kaldırılmak istendi. Yaşlı adamın direnmesi üzerine arbede yaşandı, yaşlı adamın başında kanama olduğu görüldü. Yaşananlar vatandaş kamerasına yansırken, yaşlı adama müdahale görüntüleri sosyal medyada tepki gördü.

PARMAĞI KIRILDI

Olay sonrasında Mahmut Tohti Amin’in başından hafif şekilde yaralandığı, parmağının kırıldığı öğrenildi. Yaşlı adamın kırık parmağı alçıya alındı.

GÜLTEKİN UYSAL TEPKİ GÖSTERDİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, görüntülere sert tepki göstererek iktidara yüklendi.

Uysal, şu ifadeleri paylaştı:

“Eyy AKP! Üç kuruşluk siyasi hevesleriniz için bayraklaştırdığınız her değerin içini boşaltınız;iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz! Çin’in Doğu Türkistan’da yaşattığı zulümden yüreği kanamayan her kim varsa yüce Türk Milleti’nin vicdan dairesinde değildir!”

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