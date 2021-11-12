SEUL, YÖNETİMDE METAVERSE UYGULAYAN İLK ŞEHİR OLUYOR!





Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co

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Yayının Tamamını İzlemek İçin► https://youtu.be/9SXV322o0oY

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