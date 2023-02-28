Sevgi Parkı protestosuna polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var





Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay’ın Defne ilçesinde bazı depremzedeler Sevgi Parkı’na sığınmıştı. Sevgi Parkı’nda kurulan çadırkentte kalan depremzedeler ve yardım için ilçeye giden sivil toplum kuruluşlarından bugün parkı boşaltmaları istenmişti.

Halkevleri, Sevgi Parkı’nın boşaltılması kararını bugün Ankara’daki genel merkezi önünde protesto etmek istedi. Ancak polis, Halkevleri üyelerinin basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Protestoculara müdahale eden polis, aralarında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

“ÖLÜLERİMİZ HÂLÂ ENKAZ ALTINDA”

Bu sırada bir Halkevleri üyesi, “Ölülerimiz hâlâ enkaz altında. Biz çıkarttık onları” diyerek polise tepki gösterdi.

Polis müdahalesine ilişkin görüntüler, Halkevleri’nin sosyal medya hesabında paylaşıldı. Halkevleri’nin paylaşımında, “Hatay Defne’de dayanışma noktalarının tahliye edilme kararına karşı yapmak istediğimiz eyleme polis saldırdı. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün de aralarında olduğu çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Dayanışmayı engelleyemeyeceksiniz” denildi. ANKA