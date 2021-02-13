“Sevgililer Günü”ne bir gün kala çiçek satışları durgun

İSTANBUL (AA) – İstanbul'daki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala satışların durgun olduğunu belirtti.

Çiçekçiler, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonu, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamına alınarak satışlarını sürdürüyor.

Sevgiler Günü'nün vazgeçilmezi, aşkın sembolü güllerin tanesi İstanbul'daki çiçekçilerde kalitesine göre 20 ila 30 lira arasında, papatya, nergis, krizantem gibi çiçekler ise buketi 30 lira ile 50-60 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

– "Şu anda hiçbir siparişimiz yok"

Çiçekçi esnafı Aykut Güvençol, işlerinin oldukça kötü olduğunu ve beklenen kar yağışının da satışlarını etkileyebileceğini ifade etti.

İnternet aracılığıyla satışların daha çok olduğunu dile getiren Güvençol, "Satışlarımız yüzde 70 oranında düştü. Şu anda hiçbir siparişimiz yok. Eğer yarın olursa satışımızı, teslimatımızı yapacağız. Normalde pandemi öncesinde 14 Şubatlar daha verimli geçiyordu. Sevgililer Günü'nde de müşteri geliyor malımızı bitiriyorduk." dedi.

Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirten Güvençol, "Cinsine göre 30 liraya çıkıyor tanesi. Buket ve saksı çiçekleri de tercih ediliyor. Buket tarzında 100 liradan başlayarak 250 liraya kadar çıkıyor. Geçen seneye oranla çiçekleri alışımız iki katına çıktı. Verdiğimiz fiyatlar ise aynı. Olan zarar alışımızdan bize." şeklinde konuştu.

20 yıllık çiçekçi Engin Kalaycı, satışlarında hareketlilik yaşanmadığını, bugün öğle saatlerine kadar henüz satış yapmadığını belirterek, sokağa çıkma yasağı nedeniyle perakende satış yapamadıklarını anlattı.

İnternet ve telefon siparişleri ile satış yapmayı planladıklarını kaydeden Kalaycı, "Dünden beri talep yok. İnsanımız gerçi son dakikaya alışıktır. Ancak piyasaların durumu ile alakalı, ekonomiyle alakalı ciddi bir kaybımız var. Hem sokağa çıkma yasağı hem de saatle ilgili sıkıntımız var. İnsanlar çalışmadığı için şirketler, holdingler kapalı olduğu için ve pazar gününe geldiği için sıkıntı var.

Bir sürü kriz gördük ama bu pandemi bizi çok etkiledi. Geçen yıla göre fiyatlar çok yüksek. Yerli üreticilerin pandemi dolayısıyla seraları sıkıntıdaydı. Yurt dışındaki ürünler de oldukça pahalı. Çok ilginç, ciddi ciddi 'Çiçekçiler ürün tedariki yapıyor ve çok pahalıya satıyor.' gibi haberler çıkıyor. Gelip baksınlar, kaç paraya aldığımız ve sattığımız ortada."

– "Satılmazsa durum kötü"

Çiçekçi Nahit Talayhan ise bugün için hiçbir satışları olmadığını belirterek, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Perakende satışımız yok. Yarın için bilemiyoruz. Çiçek aldık bekliyoruz. Gül olarak daha çok satıyoruz. Satışlarımız için öngörümüz yok. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Satılacağını düşünüyoruz. Satılmazsa durum kötü. Daha çok internet tercih ediliyor. Bazen internetten satılan ile birebir aynı olamayabiliyor çiçek. Geçen yıla oranla çiçek fiyatları yüzde 200 arttı. Piyasa iyi olduğunda daha uyguna alırdık. Kar oranımız düştü. Geçen yıl verdiğimiz fiyatın 3-4 katına verdiğimizde iptal ediyorlar."