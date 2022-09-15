Sevgilisi yerine eşine mesajı attı! 1 milyarlık boşanma davası

Ünal Akpınar İnşaat’ın patronu Birol Akpınar’ın eşi Melek Akpınar, ihanetle suçladığı kocasına boşanma davası açtı; 1 milyar TL tazminat; 850 bin TL nafaka istedi. Şirkette çalışan mimar S.B. yerine, karısına “Duşunu yap. Altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy” mesajı attığı iddia edilen Birol Akpınar’ın mal varlığına ihtiyati tedbir konuldu.

Hayati ARIGAN

1967 yılından beri Türkiye’de pek çok projeye imza atan Ünal Akpınar İnşaat’ın patronu Birol Akpınar’ın eşi Melek Akpınar, kocasının kendisini, işyeri personeli S.B.’yle aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı.

Beykoz Aile Mahkemesi’ne avukatı Sibel Engin aracılığıyla verilen dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

ALDATILDIĞINI YANLIŞLIKLA ÖĞRENDİ

– İnşaat mühendisi Birol Akpınar ile avukat Melek Akpınar 1998’de evlendi. Çiftin evliliğinden bugün reşit olan iki kızları oldu. Melek Akpınar iddiaya göre yakın zamanda eşinin kendisini aldattığını, kocasının sevgilisine yazdığı mesajı yanlışlıkla kendisine göndermesiyle öğrendi. Büyük bir yıkım yaşayan Melek Akpınar, eşi Birol Akpınar ve sevgilisi S.B.’nin birlikte tatil yaptıkları ve aynı odada konakladıkları otellerin mahkeme yoluyla delil tespitini yaptırdı.

– Yapılan delil tespitinde Birol Akpınar’ın şirketinde çalıştırdığı mimar S.B. ile yasak ilişki yaşadığı Sapanca, İzmir ve Kartalkaya’da 5 yıldızlı otellerde aynı odada kaldığı, Emniyet’ten mahkemeye gönderilen otel kayıtlarıyla ispatlandı.

“ALTI OLMAYAN KAHVECİ GÜZELİ ELBİSESİ”

Dilekçede evliliğin bitmesine neden olan aldatılma olayı ise şöyle anlatıldı:

Ailecek ABD’ye giden Birol Akpınar acil işinin çıktığını belirterek eşi ve kızını ülkede bırakıp Türkiye’ye bir hafta erken döndü. Uçaktan inen iş insanı iddiaya göre, sevgilisine “Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy” yazdığı mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar’a gönderdi. Aldatıldığını öğrenen Melek Akpınar, bu travmanın etkisiyle fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşadı.

Erotik shoplarda bir kostüm olan “Altı olmayan kahveci güzeli elbisesi” giymesi istenen mimar S.B.’nin, sevgilisi Birol Akpınar tarafından şirkette üst yapı müdürü yapıldığı iddia edildi.

“INTERNET ÇEKMİYOR”

Melek Akpınar dilekçesinde eşinin kendisini S.B. ile uzun yıllardır aldattığının ortaya çıktığını, sevgililer gününde bile birlikte tatile çıktıklarını, eşinin iş seyahatine çıktığını söyleyerek yurtiçi ve yurtdışına S.B. ile seyahat ettiğini ve bu seyahatlerdeyken ‘internet çekmiyor’ diyerek kendisiyle ve çocuklarıyla görüntülü konuşmaktan kaçtığını iddia etti.

“PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI”

Eşininin kendisini şirkette mimar olarak çalışan S.B. ile aldattığını ortaya çıkaran Melek Akpınar, Birol Akpınar’ın sürekli ve aşırı miktarda alkol aldığını ve sarhoş olduğunda kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, aile bütünlüğünü korumak için bunlara katlandığını iddia etti.

İHTİYATİ TEDBİR KONULDU

Melek Akpınar tarafından, zina nedeniyle açılan boşanma davasında Birol Akpınar’ın 500 milyon TL maddi, 500 milyon TL manevi tazminat, 850 bin TL de aylık nafaka istendi. Mahkeme Birol Akpınar’ın eşine aylık 75 bin TL nafaka ödemesine karar vererek, iş insanın şirket hisselerine ve mal varlığına ihtiyati tedbir koydu.

MAL VARLIĞININ YARISINI DA İSTEDİ

Melek Akpınar açtığı davada Birol Akpınar’ın 2002’den itibaren kazanılan mal varlığının yarısını da mal rejimi ile paylaştırılmasını mahkemeden talep etti. Dilekçede Birol Akpınar’ın şirkette temsil yetkisinin bulunmasına rağmen şirketin tüm yönetiminin de kendisinde olduğu belirtildi.

KARŞI BOŞANMA DAVASI AÇTI

Birol Akpınar da hakkındaki iddiaları reddederek, eşi Melek Akpınar’dan 500 bin TL tazminat isteyerek avukatı Hüseyin Yıldız aracılığıyla karşı boşanma davası açtı.

EMEKLİ MAAŞI 6 BİN TL

Birol Akpınar cevap ve dava dilekçesinde, şirketi babasının 1967’de kurduğunu, 30 bin TL aylık ücret ve 6 bin TL emekli maaşı olduğunu iddia ederek, tarafların mal varlıklarının eşit derecede olduğunu ve tedbir nafakasının kaldırılmasını istedi. Nafaka ödemediği halde zorlama hapsi yatabileceğini belirten Birol Akpınar, tedbir nafakasının kaldırılmasını da mahkemeden istedi.

“BAŞINDAN BERİ ALDATILDIĞINI BİLİYORDU, AFFETTİ”

Dilekçede aldatma olayını Melek Akpınar’ın yeni öğrendiği iddiasının gerçek dışı olduğunu belirten Birol Akpınar eşinin aldatıldığını evliliğin en başından beri bildiğini ve hoşgördüğünü iddia etti.

Birol Akpınar, ABD’de eşiyle aynı odada konakladıklarını ve eşinin kendisini öptüğü fotoğrafları delil olarak gösterdi ve eşinin kendisini affetmiş sayıldığını savundu. Melek Akpınar’ın açtığı davanın reddini isteyen Birol Akpınar mal varlığına konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasını talep etti ve eşinin dilekçesinde yer alan beyanlarıyla küçük düşürüldüğü gerekçesiyle eşinin kendisine 500 bin TL tazminat ödemesini istedi.

ŞİRKETİN DEĞERİ 237 MİLYON DOLAR

Birol Akpınar’ın hissedarı, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü olduğu Ünal Akpınar İnşaat’ın, çok sayıda otel, hastane ve konuta sahip olduğu ve şirketin değerinin 237 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi.

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