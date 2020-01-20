Sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Olay, Denizli‘nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Tarık Parım birlikte yaşadığı Filiz Toker.‘le öğle saatlerinde içki içmeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Toker mutfaktan aldığı bıçakla 40 yaşındaki Parım’ı kolundan ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, 39 yaşındaki Filiz Toker de gözaltına alındı.

“ALKOL OLMASA ÇOK İYİ GEÇİNİYORLAR”

Olayı duyduktan sonra oğlunun evine gelen baba Kamil Parım, “Oğlumu, birlikte yaşadığı sevgilisinin bıçakladığını öğrendim. Birlikte alkol almışlar. Alkolün tesiriyle kavga etmişler. Alkol olmasa çok iyi geçiniyorlardı. Oğlum sevgilisi tarafından bıçaklandığı için çok üzgünüm” dedi. (DHA)