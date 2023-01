Sevgilisinin öldürdüğü Tuğçe’nin annesi: Kızım kara toprağa gelin gitti

Sevgilisi tarafından ikiz olan çocuklarından Tuğçe Can’ı 20 gün önce kaybeden acılı aile, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istiyor.



SEVGİLİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde Ocak ayının 12’sinde meydana gelen olayda; yaşlı bakım evinde çalışan yaşlı bakım teknikeri 25 yaşındaki Tuğçe Can, işe gitmek için evden çıktığı sırada, apartman boşluğunda aralarında tartışma geçen 1,5 aylık sevgilisi Onur K.’nın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Tuğçe Can, vücudunun 15’e yakın yerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenci olan saldırgan Onur K. (23) ise olay yerinden kaçmıştı.

Emniyet güçleri tarafından yeri tespit edilen Onur K. polise yakalanmadan önce ilaç içerek intihara kalkışmış, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde midesi yıkanan Onur K., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği, tarafından ‘kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“EN AĞIR CEZAYI ALSIN”

Eskişehir’de oturduğu apartmanda Onur K. tarafından öldürülen Tuğçe Can’ın annesi Emine Can, “Hiç kimse başıma gelmez demesin. Bugün benim başıma geliyorsa, yarın mutlaka bir başkasının başına geliyor. Başka Tuğçe’ler ölmesin. En ağır ceza ne ise onu alsın istiyorum” dedi.

“BU AŞK DEĞİL, BU SEVGİ DEĞİL”

İkiz olan çocuklarından birisini sevgilisinin bıçak darbeleri sonucu kaybeden acılı anne Emine Can, “Söyleyeceğim tek şey ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet. Çünkü bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Her gün bir kadın öldürülüyor. Suçlu olsun, suçsuz olsun kimsenin başka bir kimsenin canına kast etmeye hakkı yok. 20 gündür yaşadığımı ben biliyorum. Ne yapmış olabilir? Benim çocuğum ne yapmış olabilir? Bu aşk değil, bu sevgi değil. Bu tamamıyla psikopatlık. Yani ben istiyorum ki avukatlarımız, hakimlerimiz kadınlarımız erkeklerimiz artık idam gelsin ya. O kadar canım yanıyor ki. 20 gündür yerde miyim gökte miyim bilmiyorum ben. Aklım almıyor. Ne yapmış olabilir benim çocuğum? Biri bana bunu açıklasın. Bu kendini nasıl savunacak? Ne diyebilir?” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE BAŞIMA GELMEZ DEMESİN”

Tuğçe’nin haberini almadan yarım saat önce internette kadına yönelik şiddet haberini okuduğunu ve çok öfkelendiğini ifade eden anne Emine Can, “Benim kızım gelinliğini giyemedi. Benim kızım 25 yaşında kara toprağa gelin gitti. Onlar da gün yüzü görmesinler. Sözün bittiği yer diyoruz. İşte burası. Her gün kadına şiddet haberlerini izliyordum. Benim başıma gelmez demiyordum ama bak geldi, geldi. Hiç kimse başıma gelmez demesin. Gerçekten geldi, inanamıyorum. Her gün o insanlara diyordum ki, nasıl bir vicdanınız var. Nasıl bir insanlığınız var. Olaydan yarım saat öncesinde internette izledim, beddua ederek mutfağa gittim. Arkasından eşime telefon geldi. Şok oldum” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK HAYALİ MOTOR ALMAKTI”

Gözyaşları içerisinde kızının hayallerini de paylaşan anne Emine Can şunları söyledi:

“En büyük hayali birincisi motor almaktı. İkincisi de huzurevi açmaktı. ‘Anne benim huzurevi açma belgem var. Burayı huzurevi yapalım’ diyordu. Yaşlıları ve çocukları çok sevdiğini söylüyordu. En büyük hayali oydu. Kendisi zaten huzurevinde çalışıyordu. Huzurevinde biri vefat ettiğinde oturup 3 gün ağlıyordu. ‘Anne çok seviyorum onları’ diyordu.

Hepsine anne diyordu, hepsine baba diyordu. ‘Anne çok gençsin belki bıkarsın ileride bize bakamazsın’ dediğimde ‘Anne olur mu öyle şey. Ben size de bakarım’ diyordu. En büyük hayali oydu. Motor tutkusu vardı. Motor almak için para biriktiriyordu. Ben de yardım edecektim. Motorla işe gidip geleceğini söylüyordu.

Bizim oturduğumuz yer şehir merkezine uzak olduğu için ikiz kızlarım şehir merkezinde ev tutmuş ve orada kalıyorlardı. Hafta sonları da yanımıza geliyorlardı. İşyerinde gece nöbetleri nedeniyle oturduğumuz yere gelmesi zor olduğu için bu evi tutmuştuk. Bu yıl sonunda da işyeri taşınacak ve daha sonra hep birlikte aynı evde kalacaktık. Ama olmadı.”

“ALLAH’IN VERDİĞİ CANI ALMAYA YETKİSİ VAR MIYDI?”

Önce Allah’a sonra da adalete güvendiğini belirten anne Emine Can, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. En ağır cezayı alacağına inandığını belirten anne Can, “Ona en ağır ceza verildiğinde belki o zaman bir nebze olsun nefes alabiliriz. 20 gündür benim çocuğum toprağın altında nefes almıyor. O da nefes almasın. Hiçbir annenin, babanın ciğeri yanmasın. Bir kişi ölmüyor bir aileyi öldürüyor. Bizi yaşarken öldürdüler. 20 gündür neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Ne suçu vardı? Ne günahı vardı? Allah’ın verdiği canı almaya onun yetkisi var mıydı? Yoktu. Kızım ekmeğinin peşindeydi. Pazar gece ben kendim bıraktım evlerine. Beni öptü, saçlarımdan öptü. ‘Anneciğim hakkını helal et. Her şeyimizi veriyorsun’ dedi. Helal olsun annem dedim. Paranızı harcamayın dedim. Bak heveslerin var, isteklerin var, onları alırız, ben de çalışıyorum, destek olurum dedim. Ertesi günü akşama kadar bana sürekli mesaj attı. Anneciğim seni çok seviyorum diye. Ben de seni çok seviyorum annem dedim. Son konuşmamız oydu. Bir daha görmedim. Bir daha morgda gördüm” şeklinde konuştu.

“BUNDAN SONRA TUĞÇE’LER ÖLMESİN”

Yetkililerden tek isteğinin adaletin tecelli etmesi olduğunu belirten Tuğçe Can’ın babası Bekir Can ise şunları söyledi:

“Sanık gerekli cezayı alsın ki daha sonrakilere örnek olsun. Türk adaletine, hakim ve savcılarına güvenim sonsuz. Bizim canımız yandı, gitti, gelmeyecek. Bitmesi lazım bu acıların. Yoksa bugün bize yarın sana da olabilir, başkasına da olabilir. Sözün bittiği yer. Buna cezası ne ise en ağır cezası verilsin. Bundan sonra Tuğçe’ler ölmesin, başka kadınlar ölmesin. Kızımızın suçu, günahı neydi?”