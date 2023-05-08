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8 Mayıs 2023
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Sevgilisinin patronunu öldürmüştü, cinayetin sebebi ortaya çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, geçen hafta Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesinde meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan A.Y. ile birlikte evine gitti.

Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç’e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, ‘Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor’ dedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçüye yanındaki tabancayla ateş etti.

Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile A.Y. kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

CİNAYETİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile A.Y.yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Eşinden boşandığı öğrenilen A.Y. ise, “Patronum beni rahatsız edince Ali’den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Dinç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

Alaturka Online
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