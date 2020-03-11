Sevil Akı kimdir? Sevil Akı nereli ve kaç yaşında?

Sevil Akı, 1971 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Gurbetçiler adli dizi ile gerçekleştiren Sevil Akı hakkında merak edilenler haberimizde… Sevil Akı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emine karakterini canlandıran Sevil Akı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sevil Akı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEVİL AKI KİMDİR?

Sevil Akı, 9 Eylül 1971 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1991 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Sevil Akı, kurucuları arasında olduğu Espri Standartları Enstitüsü Kurumu tiyatro topluluğunda yer aldı. Daha sonra Ortaoyuncular’a ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’na katıldı.

Gurbetçiler adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Sevil Akı, daha sonra Tatlı Hayat, Hacı, Rüya, Zilin Sesi, 91.1, Cahide Devekuşu’nun Açık Evliliği, Tatlı Şeyler, Nadide Hayat, Benim Annem Bir Melek ve Keşanlı Ali Destanı gibi projelerde yer almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Emine karakterine hayat vermektedir. Sevil Akı, 1.71 metre boyunda, 66 kilo ve Başak burcudur.

Sevil Akı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2016-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Emine) (TV Dizisi)

2019 – Aman Reis Duymasın (Emine) (Sinema Filmi)

2017 – Tatlı Şeyler (Sinema Filmi)

2016 – Rüya (Sinema Filmi)

2016 – 91.1 (Sinema Filmi)

2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan

2015 – Nadide Hayat (Sinema Filmi)

2015 – Zilin Sesi (Sinema Filmi)

2012 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

2008 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2006 – Hacı (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Rebecca) (TV Dizisi)

1996 – Gurbetçiler (TV Dizisi)