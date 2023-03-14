Sevilla maçı öncesi Altay sürprizi! Yaşanan hayak kırıklığı sonrası…

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşacak. İlk maçta sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılan sarı – lacivertlilerin tur atlaması için 90 dakikayı üç farklı önde kapatması lazım.

Fenerbahçe rakibinin iki farklı mağlup ederse uzatma dakikalarına geçilecek.

AVRUPA DEVLERİ SEVILLA MAÇINDA

Perşembe günü Fenerbahçe’nin sahasında Sevilla’yı konuk edeceği mücadeleyi Avrupa’nın önde gelen kulüpleri de gözlemciler aracılığıyla yakından takip edecek. Özellikle dört isim gözlemcilerin radarında olacak.

İtalyan devi Roma, Fenerbahçe’nin orta sahadaki önemli isimlerinden Miguel Crespo’yu izleyecek. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ise Macar stoper Attila Szalai’yi takip edecek.

Fenerbahçe’nin yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu iki isim var. Bunlardan biri Ferdi Kadıoğlu diğer ise genç yıldız Arda Güler…

Ferdi’yi İtalya Serie A’da açık ara farkla şampiyonluğa yürüyen Napoli izleyecek. Fenerbahçe ile Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden dolayı iyi ilişkiler içerisinde olan İtalyan kulübünün sezon sonunda bu transferi gerçekleştirmek istediği iddia ediliyor.

Arda Güler için ise birden fazla Avrupa kulübü takipte… 18 yaşındaki yıldızı Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona ve Arsenal’in Sevilla maçında mercek altına alacağı öğrenildi.

RULLI’NİN YERİNE ALTAY

Hollanda ekibi, Altay Bayındır’ı uzun süredir takip etse de ara transfer döneminde imza attırma şansı olmayınca Geronimo Rulli’yi kadrosuna katmıştı. Arjantinli file bekçisinin kötü performansı sonrası, Kırmızı-Beyazlılar’ın Altay’ı yeniden değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

AJAX’IN HEDEFİ YİNE ALTAY

Hollanda ekibi, Altay Bayındır’ı uzun süredir takip etse de ara transfer döneminde imza attırma şansı olmayınca Geronimo Rulli’yi kadrosuna katmıştı. Arjantinli file bekçisinin kötü performansı sonrası, Kırmızı-Beyazlılar’ın Altay’ı yeniden değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

SAHA İÇİNE ODAKLANDI

Milli file bekçisinin, Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini hâlâ uzatmamış olması da deyim yerindeyse Ajax’ın iştahını kabartıyor. Hollanda devinin, yıldız kalecinin menajeriyle yakın zamanda temasa geçmesi sürpriz olmaz. Altay ise şu anda tamamen saha içine odaklandığı için şimdilik transferle ilgili bir hamle yapmayı düşünmüyor.