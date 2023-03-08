Sevilla maçı öncesi Jorge Jesus ve Enner Valencia konuştu: Play-off ve yeni sözleşme…

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Son 16 Turu’nda Sevilla ile oynayacağı karşılaşma öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus ve Enner Valencia basın toplantısı düzenliyor.

Ekvadorlu yıldız sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili de konuştu.

“Çok teşekkür ediyorım. Tanrıya şükürler olsun güzel bir sezon geçiriyoruz. Sezona başlarken amacımız ligi kazanmaktı. Avrupa Ligi farklı bir turnuva o yüzden biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

“Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. bir anlaşmaya varılmasını umuyorum.”

JESUS HAYALİNİ AÇIKLADI

Portekizli çalıştırıcı Sevilla mücadelesi hakkında görüşlerini aktarırken, bir de hayalini açıkladı. İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları:

“Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarihi olan takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu turnuvayı 4 kez kazandılar. Kaliteli oyuncuları var. Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’den 3 oyuncuları var. Bu bile bir gösterge. Biz de Fenerbahçe’nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir sonuç alıp turnuvayı alıp, turu İstanbul’a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var.

“3. kez final oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğimi finallerinden biri Sevilla’ya karşıydı. Bu seviyede her şey olabiliyor. Eğer biz bu turu geçersek, çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa, bu turnuvada her şey olabilir bizim için”

JESUS’TAN SÜPER LİG İÇİN PLAY-OFF SÖZLERİ

Başarılı çalıştırıcı Portekiz basınında çıkan, Süper Lig’de şampiyonun play-off oynanarak belirlenmesi gerektiği konusunda yaptığı açıklamayla ilgili şunları söyledi;

Burada Avrupa Ligi için buradayız. Türkiye Ligi ile ilgili konuşmak için daha sonra çok zamanımız olacak. Ama şunu söyleyeyim Türkiye Ligi’ni kazanmak için iki takım uğraşıyor.

Henüz şampiyon belli değil. Benim düşüncelerim bana aittir. Başkalarının düşünceleri değil. Ama şu an Sevilla maçı için buradayız.”