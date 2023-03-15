Sevilla maçının taktiği belli oldu! Jesus rakibini böyle yıkacak

Avrupa’da ülkemizi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, yarın akşam Kadıköy’de zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Jorge Jesus ve ekibi, bu kritik maç için yoğun mesai harcıyor. İlk maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertli ekip, turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe’nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Sevilla’yı yıkacak taktiği belirledi. İşte haberin ayrıntıları…

ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK

Sarı-Lacivertliler, dünkü antrenmanı iki bölüm şeklinde gerçekleştirdi. Futbolcular, idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılığa yönelik core çalışmaları yaptı. Oyuncular daha sonra antrenman sahasına çıktı. Burada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri gerçekleştirildi. Saha idmanının ana bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-Lacivertli futbolcular, bireysel antrenmanlarla günün idmanını tamamladı. Sevilla rövanşının son provası bugün gerçekleştirilecek.

RÖVANŞIN HAKEMİ MİCHAEL OLİVER

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş haftasında en kritik maçlardan biri Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanacak. UEFA da yaptığı hakem atamasıyla bir anlamda bunu doğruladı. Yarınki karşılaşmada, İngiltere’nin önde gelen hakemlerinden Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise vatandaşları Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Fenerbahçe, İngiliz hakemin yönettiği tek maçta, 21 Şubat 2019’da Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit’e 3-1 mağlup olmuştu. Türk takımları ise Oliver’ın düdük çaldığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

PENA’DA EZELİ REKABET

İspanya’dan Relevo’nun haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray, Barcelona’nın başarılı file bekçisi için harekete geçti. Inaki Pena’nın, oynamak istediği için Barça’nın yeni sözleşme teklifini askıya aldığı ve ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Ligde kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, daha şimdiden transferde de karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. İki ezeli rakibin gözüne kestirdiği isim Inaki Pena… 24 yaşındaki kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Sarı-Kırmızılılar’da kiralık olarak geçirmiş, başarılı performansı sonrası bu sezon Barcelona’da kalmıştı. Pena, İspanyol devinde daha fazla şans bulmayı umuyordu. Teknik direktör Xavi, sezonun ilk yarısındaki Kral Kupası maçları ile Şampiyonlar Ligi’ndeki Viktoria Plzen maçlarında başarılı kaleciyi oynattı.

Yönetim kalmasını istiyor

İspanyol file bekçisi, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 2026’ya kadar uzatılması için görüşmelere başladı. Ancak son dönemde Xavi’nin kupa maçlarında bile Ter Stegen’i tercih etmesiyle işler değişti. Relevo’da yer alan habere göre Inaki Pena, artık ayrılmayı düşünüyor. Haberde, İspanyol kaleci için en istekli takımların Fenerbahçe ile Galatasaray olduğu belirtildi. Barcelona Yönetimi’nin kalması yönündeki baskısına rağmen 24 yaşındaki file bekçisinin, yeni sözleşme teklifini rafa kaldırdığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Fener’de as kaleci olabilir

Pena’ya İngiltere’den talipler olduğu ancak kariyerinin bu aşamasında, tercihini düzenli oynayacağı bir takımdan yana yapacağı belirtildi. Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sözleşme uzatmaması nedeniyle Inaki Pena, gelir gelmez birinci kaleci olabilir. Galatasaray’da ise Muslera ilerleyen yaşına rağmen hâlâ çok formda ve eldivenleri vermesi kolay görünmüyor.

JORGE JESUS TAKTİĞİ BELİRLEDİ

Yarın akşam Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de tecrübeli teknik adam, şu ana kadarki taktik idmanlarda, İspanya’daki 3’lü defansın aksine ağırlıklı olarak 4’lü savunmayı tercih etti. Fenerbahçe, yarın akşam Kadıköy’de zoru başarmaya çalışacak. İspanya’da Sevilla’ya 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, bu dezavantaja rağmen turu geçecek skoru elde edip Avrupa Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Jorge Jesus ve ekibi, bu kritik maç için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, şu ana kadarki taktik idmanlarda, İspanya’daki 3’lü defansın aksine ağırlıklı olarak 4’lü savunmayı tercih etti.

OOSTERWOLDE’Yİ DENİYOR

Yarınki karşılaşmada Szalai-Samet ikilisinin görev yapması bekleniyor. Jesus, Lincoln’ün yokluğunda sol bekte Jayden Oosterwolde’yi deniyor. Ancak zorlu mücadelede Ferdi’nin sola geçip, Samuel’in sağ bekte oynaması da sürpriz olmaz.

Jorge Jesus ayrıca Sevilla karşısında bu kez daha güçlü bir orta saha ile maça başlamayı planlıyor. Crespo ve Arao ikilisinin yanında Zajc’ın forma giyme ihtimali son derece yüksek. Bu bölgedeki sürpriz ise Mert Hakan Yandaş olabilir.

ARDA&ROSSİ ZORLUYOR

Rövanşta hücum hattının 3 oyuncudan oluşması bekleniyor. Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 38 gole imza atan müthiş ikili Valencia ve Batshuayi’nin yeniden buluşmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanya’daki maçta çok kötü bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci’nin kulübeye çekilmesi muhtemel. Hücum hattının son parçası için favori Emre Mor ancak Arda Güler ve Diego Rossi de 11’i zorluyor.

“ERKEN GOLLE PANİKLERLER”

İspanya’da kaybedilen ilk maç sonrası Jorge Jesus, özellikle ikinci yarıda yaptığı hamleler ve İrfan Can Kahveci’yi 87 dakika oyunda tutması nedeniyle çok eleştirilmişti.

Tecrübeli teknik adam bu konuyla ilgili olarak, “Keşke o maç 1-0 bitseydi. Çok eleştirildiğimi biliyorum ama bunları önemsemiyorum. Taktiksel idmanda İrfan Can’ı çok iyi gördüğüm için oynattım ama sahada etkisiz kaldı. Rövanşta kadroda bazı bölgelerde değişime gideceğim” diye konuştu.

Turu geçeceklerine hâlâ inandığını belirten Jesus, “Erken bulacağımız bir gol işi çözer. Çünkü taraftarımız önünde Sevilla panikleyecektir. Rövanşta sistemli bir saldırı yapacağız. Zor bir maç olacak ancak futbolcularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.