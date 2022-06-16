Sevinç İnönü’ye ayıp Meclis’e taşındı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanında VIP’ten geçmesine izin verilmemesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’nün İstanbul Havalimanında VIP’ten geçmesine izin verilmemesini Meclis gündemine taşıdı.

Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, “THY’de, İnönü soyadına yönelik bu ayrımcılığın nedeni nedir?” diye sordu. Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

CHP’li Bulut, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından İsmet İnönü’nün oğlu, eski Başbakan yardımcısı, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, İstanbul Havalimanı’nın VIP uçuşuna alınmadığı iddiası basın yansımıştır.

“EŞİNİZ ÖLDÜ BURADAN UÇAMAZSINIZ”

Kapıda “Buradan uçamazsınız” diyenlere “Ne değişti?” diye soran İnönü’ye, “Eşiniz öldü, o nedenle buradan uçamazsınız” yanıtı verildiği iddia edilmektedir.

Bunu üzerine İnönü’nün “Turgut Özal da vefat etti, Mesut Yılmaz da… Eşleri bu haktan yararlanıyor” demesi üzerine bu kez de “Listeden isminiz çıkarıldı” yanıtı verilmiştir” dedi.

“HANGİ GEREKÇEYLE İSMİ ÇIKARILMIŞTIR?”

CHP’li Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle “Basında yer alan söz konusu iddia doğru mudur? Sevinç İnönü’nün havaalanında VIP uçuşuna alınmama gerekçesi nedir?

Sevinç İnönü’nün ismi VIP listesinden ne zaman çıkarılmıştır? Hangi gerekçeyle çıkarılmıştır?

VIP listesinden çıkarılma talimatı kim ya da kimler tarafından verilmiştir?

Sevinç İnönü, VIP hakkından yararlanamazken Merhum Turgut Özal ve Mesut Yılmaz’ın eşleri bu haktan nasıl yararlanmakta mıdır?

THY’de İnönü soyadına yönelik bu ayrımcılığın nedeni nedir?” gibi soruları yöneltti.