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20 Nisan 2023
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Seviyorum dedi, dayak yedi

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, 17 Nisan’da Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre C.V., okul arkadaşı A.B. ile kendi fotoğraflarını yan yana koyup “Seviyorum” yazarak sosyal medya hesabında paylaştı.

A.B.’nin annesi Hatice G. sinirlenip diğer kızıyla birlikte C.V.’ye saldırdı. Hatice G., C.V.’yi arka sokağa sürükleyip, kollarını tırnakladı, suratına yumruk attı ve tişörtünü parçaladı. Araya girenlerin fırsatını kullanan C.V. kaçtı. Ancak Hatice G. çocuğun peşinden koşup tekrar saldırdı.

C.V. ve annesi polise giderek şikayetçi oldu. Hatice G.’nin de karşı taraftan şikayetçi olduğu öğrenildi. C.V., yaşadıklarını anlatarak saldırı anında sokakta müzik yapmak için bulunduğunu ve Hatice G.’nin kendisine yumruk attığını söyledi. Kamuran G. ise olaya tepki göstererek adalet istedi ve kızının 2 gündür uyuyamadığını ve videoları izledikçe krize girdiğini belirtti.

Hatice G.’nin eşi de olayın ardından polis merkezine geldi ve C.V.’nin ailesinden özür dileyerek onların adına çocuğun ayakkabısını alabileceğini söyledi. Ancak Kamuran G., çocuğunun öldüresiye dövüldüğünü ve şikayetçi olacağını söyledi. Hatice G. ve eşi S.G. gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (DHA)

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