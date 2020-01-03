Şevket Çoruh ve Özge Turna çifti bebek bekliyor

Uzun yıllardır yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde ‘Mesut Komiser’ karakterini canlandıran Şevket Çoruh baba oluyor.
‘Arka Sokaklar’ dizisinin ‘Mesut Komiser’i Şevket Çoruh, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özge Turna ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Çiftten yeni yılın ilk müjdeli haberi geldi.
Hamile eşinin karnını tuttuğu pozunu yayınlayan Çoruh, paylaşımına, “Gel Turna’m, şen bağım… 2020 Turna karşılaması…” notunu düştü. Öte yandan Şevket Çoruh’un Günay Karacaoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen Gülenay Çoruh adında bir kızı var.