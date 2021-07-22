Şevket Sabancı yaşamını yitirdi

Esas Holding’in kurucusu, duayen iş insanı Şevket Sabancı vefat etti.

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri’de doğdu.

Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı.

Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu’nu yurtdışında temsil eden Şevket Sabancı, 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

2000 yılında ailesi ile birlikte Esas Holding’i kuran Şevket Sabancı’nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu var.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı’ya devretmişti.

‘HER İŞİN TEMELİ GÜVEN’

Şevket Sabancı’nın kurucusu olduğu Esas Holding’in internet sitesinde yayımlanan mesajında prensipleri ve iş hayatına bakışı ile ilgili şu cümleler yer alıyor:

“60 yılı aşan iş hayatımda, pek çok başarının yanı sıra, zorluklarla da karşılaştım. Bunları aşarken en büyük motivasyonum; her zaman kendime, aileme, çalışma arkadaşlarıma ve ülkeme olan inancım oldu.

13 yaşında bir çocukken, rahmetli babam Hacı Ömer Sabancı’ya yaz tatilinde çalışmak istediğimi söyledim.

Kimse benden istememesine rağmen, yapılan harcamaları, ödemeleri tek tek not ettim.

Babama, onun adına yaptığım harcamaların yer aldığı listeyi göstermek istediğimde, bana “Oğlum sen ne harcadıysan, kendi paranı harcamışsın” dedi ve ona uzattığım notu yırttı. Babamın bana olan koşulsuz güveni, benim de yaptığım her işin temeline güveni yerleştirmemi sağladı.

Ben de birlikte çalıştığım iş arkadaşlarıma güvendim ve onların sayesinde Esas Holding bugünlerine geldi.

Biz bir aileyiz, aynı hedef için birlikte yürüyor, kazandığımızı paylaşıyor, birlikte gelişiyoruz. İşimizi yaparken Esas’ın ana değerlerine bağlı kalıyoruz. Her durumda doğruyu savunuyor, etik prensiplerimize uygun davranıyor, sözlerimizi tutuyoruz.

Toplum için sorumluluk üstleniyor, çevreye ve geleceğe sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken, rahmetli babamın “Bu topraklardan aldığımızı bu toprağa vermek” ilkesi bize her zaman rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor.”