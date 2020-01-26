Şevval Sam: Sevgili Haluk Abimle sabaha karşı donarken…

Sadece söylediği şarkılarla değil aynı zamanda yer aldığı film ve dizi projeleri ile de dikkat çeken Şevval Sam, takipçileriyle 25 yıllık oyunculuk kariyeri üzerine satırlar paylaştı. Usta oyuncu Haluk Bilginer ile birlikte yer aldığı ‘Tuhaf Hikayeler’ adlı projenin setinde çekilmiş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Sam, şu satırları paylaştı:

“25 yıllık oyunculuk hayatımda bazen hayatı, oynadığım roller sayesinde anladım, bazen de oynadığım rolleri hayattan öğrendiklerimle doldurmaya çalıştım. Bu 25 yıl, aynı hayat gibi türlü hatalar, başarılar, iniş çıkışlar, deneyimlerle beni büyüttü. Ne kadar şanslıymışım ki, bu yolculukta bana rehberlik eden çok kıymetli öğretmenlerim oldu. İşte onlardan biri. Sevgili Haluk abim. “Tuhaf hikayeler” de sabaha karşı donarken.”