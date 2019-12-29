Şevval Sam’dan 11 yıl sonra bir ilk!

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde izlediğimiz oyuncu Şevval Sam, 11 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Sarp Maden ile sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti.

Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Şimdiye kadar Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu. Sarp Maden’le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafa kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam’ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.