Şevval Sam’ın cesur tercihi

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 2020 yılına sahnede girerken seyirci karşısına çıkmadan önce verdiği pozla ve tercih ettiği kıyafetle sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan oyuncu ve şarkıcı 46 yaşındaki Şevval Sam, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2019 yılının son saatlerinde sahne alan şarkıcı, siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Uzun ve yarı transparan elbisesiyle art arda fotoğraf paylaşan Şevval Sam altına şu notu düştü: “Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019’du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler”