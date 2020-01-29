Şeyhmus Tatlıcı, eşine cinsel saldıran 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Melisa Tatlıcı gelirken sanık Şeyhmus Tatlıcı duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan şikayetçi Melisa Tatlıcı, “Sanık hakkındaki tüm şikayetlerim devam etmektedir. Ben cinsel saldırı ve darba maruz kaldım. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Bunları anlatmak benim için zordur. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın Tehdit, hakaret ve Kasten yarama suçlarından beraatına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın, boşanmak üzere olduğu eşi Melisa Tatlıcı’ya karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin sabit olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Şeyhmus Tatlıcı’ya iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 10 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurtdışı yasağı konulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesinde Tatlıcı’nın Kanlıca’daki evinde geçtiğimiz 31 Temmuz’da meydana geldiği ileri sürülen olay şöyle anlatıldı;

Şeyhmus Tatlıcı(30) telefonundaki eski kız arkadaşının attığı mesajı Melisa Tatlıcı’nın(25) görmesi üzerine çiftin arasında tartışma çıktı.

Şeyhmus Tatlıcı 32 haftalık hamile eşi Melisa Tatlıcı’ya hakaretlerde bulundu. Eline aldığı kolonya şişesiyle ‘Seni yakacağım’ şeklinde tehdit ettiği ileri sürülen Şeyhmus Tatlıcı, genç kadının kollarını sıkarak, bileklerine tırnaklarını geçirip, yüzüne sprey sıkarak, temizlik sopasıyla bacağına vurarak yaraladı.

Melisa tatlıcı’nın iddiasına göre Şeyhmus Tatlıcı göğüs uçlarını sıkmak, vajina ve anüs bölgesine de parmaklarını sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulundu.

“BOŞANMA DAVASI İÇİN KURGU”

Sanık Şeyhmus Tatlıcı, mahkemede verdiği ifadede eşine boşanma davası açtığını, kendisinden boşanmak istemeyen Melisa Tatlıcı’nın kurgu olarak bu olayları iddia ederek dava açıldığını ileri sürdü.

Olaydan bir gün sonra eşinin doktora giderek rapor aldığını belirten Tatlıcı, “Boşanma davasına delil üretmek için yapılan hareketlerdir bunlar. Melisa bu tarz hareketleri başkalarına da yaptığını düşünüyorum. Eşim benden boşanmak istememektedir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır” demişti.

“SENİ YAKACAĞIM”

Melisa Tatlıcı ise mahkemede, “Sanık bana iddianamede geçenden daha fazla hakaret etmiştir. Eline kolonya şişesini alarak ‘Yok artık olmuyor. Seni Yakacağım’ dedi. 32 haftalık hamile olmama rağmen kolumu sıkarak, tırnaklarını bileklerime geçirip beni yerlerde sürükledi. Yüzüme sprey sıktı. Tekme attığı Vilada sopası bacağıma geldi. Göğüs uçlarımı defalarca sıkarak, vajina ve anüsüme parmaklarını soktu. Benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu” demişti.