Seyir halindeki aracından silahla ateş açan kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Seyir halindeki aracından silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli Silivri'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki araç içerisinden bir kişinin silahla ateş ettiği ve bazı sosyal medya hesaplarında "Fenomenin Oğlu!" başlığıyla paylaşılan görüntüler ile ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.C.Ö. (21) Silivri'de yakalandı.

Zanlı ifadesinde, olayı Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini beyan etti.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise olayda kullanılan 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 50 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

B.C.Ö, tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.