Seyit Torun: CHP’ye saldırı acizlik ve siyasi yüzsüzlüktür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri hedef alan sözlerine yanıt verdi. Erdoğan’ın, grup toplantısında kar yağışları sonrasındaki trafik görüntülerini izletmesini “acizlik” olarak değerlendiren Torun, “Bunlar ucuz politikalar. Korkunun, acizliğin göstergesidir. Belediyelerimize saldıracağınıza başarılı hizmetlerinin devamı için onlara dua edin” dedi. Torun, şunları söyledi:

“Bağış kampanyalarına el koyuyorlar, soruşturmalarla korkutmak istiyorlar, hukuksuzlukla yıldırmaya çalışıyorlar ama belediyelerimiz hepsinin üstesinden tek tek geliyor. Belediyelerimizi itibarsızlaştırmayı başaramadılar. Bu bir siyasi hazımsızlık hastalığıdır. İşi gücü bırakıp belediyelerimizi takip etmelerinden memnunuz. İstanbul’a ihanet edenlerin, Ankara’yı parsel parsel satanların kusurlarını gizlemek için partimize saldırma çabası siyasi yüzsüzlüktür.”

İNADI BATIRACAK

Seyit Torun, Erdoğan’ın, “Kanal İstanbul’u inadına yapacağız” sözlerine “Milletle inatlaşılmaz, millete rağmen iş yapılmaz diyorlardı. İstanbul halkı, Kanal İstanbul’u istemiyor. Ama millete rağmen iş yapmakta inat ediyorlar. Bu iktidarı kibriyle birlikte inadı batıracak. Bizim de bir inadımız var. Bizim inadımız ise o dertlere derman olmak” yanıtını verdi.