Şeyma, hem fiziğini sergiledi hem de romantizm yaptı

Sevgilisi Guido ile tatilde olan Şeyma Subaşı, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin içini ısıtmaya devam ediyor.

İstanbul’un soğuk havasından kaçarak Phuket’e sevgilisi Guido’nun yanına giden ve burada sıcağın ve denizin tadını çıkartan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gün batımına doğru çektiği bir videoyu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Şeyma aynı zamanda bikinili vücudunu da yine aynı videoda gözler önüne serdi. Şeyma’nın videosunu izleyenler “Hem fiziğini sergiledi hem de romantizm yaptı” şeklinde yorumlarda bulundu.