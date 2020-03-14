Şeyma Subaşı’dan Corona virüsü açıklaması

Şeyma Subaşı, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile sevgilisi Guido Senia hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu, kendisinin İtalya’dan gelmediğini söyledi. Subaşı, takipçilerinden kendisini sürekli bu şekilde gündeme getirmemelerini istedi.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Corona virüsü, geçtiğimiz günlerde de ülkemizde de görülmüş ve bununla ilgili önemli tedbirler alınmıştı. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada yurt dışından gelen ziyaretçilerin ya da vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün boyunca kalabalık ortamlardan tecrit etmelerini istedi. Ancak bazı ünlü isimler bu söylenenlere uymayınca ortalık bir anda karıştı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun Londra tatillerinin ardından kalabalık ortamlara karışması eleştirilirken gözler bir anda Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia’ya döndü. Guido, yurt dışından gelir gelmez bir davette boy gösterdi ve burada muhabirlere İtalya’dan geldiğini söylediği yazılıp çizildi. Durum böyle olunca da özellikle sosyal medyada Şeyma Subaşı TT oldu ve hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Konu kısa sürede öylesine ciddi bir noktaya taşındı ki günün ilerleyen saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nın İtalya’dan dönüp ’14 gün’ kuralına uymayan Şeyma Subaşı’nın sevgilisi için harekete geçtiği yazılıp çizildi. Şeyma Subaşı da yaşanan bu gelişmelerin ardından bir video çekme gereği hissetti. Subaşı, Guido’nun İtalya’dan gelmediğini söylerken ülkemize girerken tüm sağlık kontrollerinden geçtiğini eklemeyi de unutmadı.

Subaşı, kendisini TT yapanlardan biraz daha sağduyu istediğini söyledi.