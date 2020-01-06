Şeyma Subaşı’ndan Fatih Altaylı’ya yanıt gecikmedi

Sosyal medyada her yaptığı ve söylediği ile olay yaratan Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde THY’ye seslenerek “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor” ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısında Şeyma Subaşı’nı sert sözlerle eleştirdi ve “Köy yanar, k… taranır’ durumu” yorumu yaptı. Altaylı’nın bu yorumuna Subaşı, sosyal medya sayfasından bir video çekerek yanıt verdi.

“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

Subaşı: “Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. ‘Köy yanar, k… taranır’ demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum. Sanırım sizler için o kadar değerliyim ve beni öyle konumlara koydunuz ki, politikadan konuşmamı, ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben Şeyma’yım. Zaten saç, makyaj, güzellik, spor, kıyafet paylaşıyorum o kadar. Ben size bir şey vermedim ki. Çok bir şey beklemeyin benden, bende sadece bunlar var. Çok şeyler yok bende, ancak bu kadar var. Bende boş şeyler var. Beni erkekler takip etmesin, kızlar takip etsin sadece”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, İbiza’ya direkt uçuş olmamasından yakındığı paylaşımında “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul – İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor” dedi. Bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu ve Subaşı’na “Başka derdin yok mu” ve benzeri yorumlar, eleştiriler yağdı. Bu isteğe en büyük tepki ise Fatih Altaylı’dan geldi. Subaşı’na çok sert sözlerle yüklenen Altaylı şunları yazdı: THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum. Ancak tam bir “Köy yanar, k… taranır” durumu. Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor! E o da haklı tabii… Alışmıştı özel uçaklara. Şimdi aktarma… Zor hayat.”