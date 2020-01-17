Şeyma Subaşı’nın bambu kayığı

Yaz aylarını sürekli olarak tatil beldelerinde geçiren Şeyma Subaşı, kış mevsimine de hızlı başladı. Kısa bir süre İstanbul’‫da bulunan ve burada bulunduğu süre zarfında Youtube kanalı için videolar çeken Şeyma Subaşı, soluğu yine yurt dışında aldı. Uzatmalı sevgilisi Guido Senia ile birlikte Tayland’a giden Subaşı, burada yaptıkları sandal gezintisinden video paylaştı. Bambu çubuklarından yapılmış sandalın üzerinde sevgilisinin kürek çekişini izleyen genç kadın, o anlara dair yaptığı paylaşımında: “Benim bambu sandalı sürücüm seninkinden iyi, tebrikler bebeğim” ifadelerine yer verdi. Şeyma’nın bu paylaşımı aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 50 bine yakın kişiden beğeni aldı.