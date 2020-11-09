Seyredilmeyen TRT’ye 50 milyar TL gitti

2004-2019 yılları arasında vatandaşın elektrik faturalarından kesilen TRT payı toplamı 50 milyar lira oldu. Pek çok alanda mecburi ödeme yapılan TRT için, çiftçinin tarımsal sulama elektriğinden bile kesinti yapılıyor.

KAYNAK KAMUDAN

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “TRT’nin 2004-2019 yılları arası bandrol ve elektrik faturalarından aldığı TRT payının toplam tutarı bugün itibarıyla, döviz kuru da hesap edildiğinde 50 milyar TL’yi buldu. TRT kasasına, vatandaşın alın terinden 50 milyar lira konuldu. TRT, AKP’nin propaganda aletine dönüştü. İzlesek de izlemesek de, TRT’ye para ödüyoruz. TRT’nin 2002 yılından bugüne kadar çektiği en büyük film, AKP’nin Yalan Rüzgarı, Dallas’ı ve Alacakaranlık Kuşağı’dır” dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de “TRT’nin bol keseden yaptığı harcamalarının kaynağı kamudur, kurumda 7 bin 133 kişi çalışıyor dedi ve şunları söyledi:

“Vatandaşın ödediği elektrik faturalarından alınan yüzde 2 TRT payı, bandrole tabi cihazlar üzerinden alınan pay, genel bütçeden ayrılan para, radyo TV vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam gelirleri, film, plak, nota, dergi, kitapların yapım, yayın ve satışından elde edilen gelirler, radyo ve TV’lerle ilgili her türlü ticari işlemler, konser ve benzeri programlara giriş ücreti TRT’ye akıyor. TRT, çiftçinin tarımsal sulama elektriğinden bile pay alıyor. Çiftçi evinde televizyon seyrediyor, parasını veriyor ama el insaf, tarlasını ekerken de mi TRT seyrediyor? TRT, 2017 yılını 565 milyon 310 bin lira kârla kapatmış. 2018 yılındaki kârı ise 10 milyon 608 bin lira.”

Her taraftan para akıyor 2004-2019 yılları arasında vatandaşın elektrik faturalarına yansıtılarak ödenen TRT payının toplamı 50 milyar lirayı buldu. TRT için, çiftçinin tarımsal sulama elektriğinden bile pay kesiliyor. CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, TRT’ye aktarılan paya tepki göstererek, kurumun propaganda aracına dönüştüğünü ifade ediyorlar. TRT için elektrik faturalarından yüzde 2 pay kesilirken, bandrollerden ve merkezi bütçeden de ödeme yapılıyor. Bununla birlikte ilan ve reklam gelirlerinin de olduğu TRT’ye dört bir taraftan kaynak aktarılmasına vatandaş da büyük tepki gösteriyor.