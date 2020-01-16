Şeytanın aklına gelmez! Cevizden bile uyuşturucu çıktı

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele eden ekipler, 21 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında, Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bakırköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de operasyon düzenledi.

13’Ü TUTUKLANDI

Operasyonlarda, 182 kilo hibrit esrar olarak da bilinen skunk, 70 kilo eroin, 50 kilo 500 gram ağırlığında 236 bin ecstasy hap, 24 kilo metamfetamin, 2 kilo kokain, uyuşturucu yapımında kullanılan 70 kilo sıvı kimyasal ve 1 buçuk kilo ağırlığında captagon hap ile 3 tabanca, 1 ambalaj makinesi, 5 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 13’ü tutuklandı.

İLGİNÇ OPERASYON BAKIRKÖY’DE

Polisin düzenlediği en ilginç operasyon Bakırköy’de gerçekleştirildi. Sokaklarda uyuşturucu satan A.G.’yi gözaltına alan polis şüphelinin aracında, küçük bir çuval içinde ceviz olduğunu belirledi. Cevizleri açan ekipler, bazılarının içerisinde eroin olduğunu tespit etti.

20 KİLO DAHA EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan A.G.’den yola çıkan polis ekipleri soruşturmayı genişletti. Şüpheliyle bağlantılı 2 kişiyi tespit eden ekipler ikinci bir operasyon daha düzenledi. Bakırköy’de bir adrese düzenlenen baskında şüpheliler gözaltına alınırken, 20 kilo eroin ele geçirildi.

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