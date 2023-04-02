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2 Nisan 2023
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Seyyar sandıkta oy kullanacaklar dikkat!

Alaturka Online
Alaturka Online

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde seyyar sandıklarda oy kullanabilecekler. Bu seçmenler, bugün saat 17.00’ye kadar “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya muhtarlığa bir yakını aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. İlçe seçim kurulları, seyyar sandık oluşturma ve yatağa bağımlı seçmenleri seyyar sandıklara kaydetme çalışmalarına 17 Nisan 2023’te başlayacaklar.

2018’DEN BERİ UYGULANIYOR

Bu seçmenler için seyyar sandık oluşturma uygulaması, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde başlatılmıştı ve 2019 yerel seçimleriyle ikinci kez uygulanmıştı. Bu seçmenler, sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecekler. Köy ve beldelerdeki yatağa bağımlı seçmenler seyyar sandıklara kaydolamayacaklar.

Başvuruda bulunan seçmenlerin sağlık raporlarında, “seyyar sandık kurulu talep formu” ile “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer alması gerekiyor. Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenler ve Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenler, yeniden sağlık raporu ibraz etmek zorunda kalmayacaklar.

Görme veya işitme engeli bulunan seçmenler ise sadece bu engelleri sebebiyle seyyar sandık kurulu listesine eklenemeyecekler. Bir sandıkta azami 25 seçmen oy kullanabilecekler. (AA)

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