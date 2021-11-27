Sezen Aksu’nun yeni şarkısı sosyal medyada gündem oldu

Sanatçı Sezen Aksu’nun yeni şarkısı yayınlandı. ‘Belki De Aşk Lazım Değildir’ isimli şarkı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.
1970’li yıllarda yaptığı eserlerle Türk pop müziğine yön veren ‘Minik Serçe’ lakaplı Sezen Aksu’nun yeni şarkısı kısa süre içerisinde Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.
İşte Sezen Aksu’nun yeni şarkısı ‘Belki de Aşk Lazım Değildir’in şarkı sözleri:
Öpeyim de geçsin mi?
Acıyor mu çok kesilen yer?
Bilirim ah, ne hüzündür
Terim tuzundur, bir izin ver
***
Tanıdım yarandan
Aynı silahtı beni vuran
Affettim vurulurken
O daha fazla öldü benden
***
Belki de aşk lazım değildir
Sıcacık bir el yeter
Kimse ölmez aşktan maşktan
Öyle gelir, öyle gelir
***
Ben sana bir dal olurum
Sen arı ol, ben bal olurum
Benim sende yüreğim var
Bir bakarsın yâr olurum
***
Tanıdım duruşundan
Güçlendirir ya öldürmeyen
Ve içini dışına
Bir daha da hiç bildirmeyen