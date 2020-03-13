Sezen’in ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu! Acılı baba salonu terk etti

Geçen yıl eylül ayında Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak’a traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

Kaza tespit tutanağına göre sürücü Vehbi Bolsoy, ‘sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için’ tam ve asli kusurlu bulundu.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Zambak Ailesi’nin avukatı, kazanın olası kastla yaşandığını savunarak, “Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir” dedi.

Hakim, tutuksuz yargılanan 46 yaşındaki sanığı ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezayı ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak 2 yıl 10 aya düşürdü. Ayrıca sanığın ehliyetine bir yıl süreyle el konuldu.

BABA: ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Metin Zambak, “Kararı duyar duymaz mahkemeden ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortada. İstinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz” dedi. (DHA)

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