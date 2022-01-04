Sezgin Baran Korkmaz yeni yıla cezaevinde girdi: Karar verilmeyecek, cezaevinde kalacak

Sezgin Baran Korkmaz, yeni yıla cezaevinde girdi. Başsavcılık, SÖZCÜ’ye açıklama yaptı: “ABD’den yeni belgeler bekleniyor. Bu süreçte bir karar verilmeyecek ve cezaevinde kalmaya devam edecek.”

Ali GÜLEN

Avusturya’da geçen yıl haziran ayı ortalarında, ABD‘nin talebi üzerine yakalanan ve tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’a tahliye yok.

ABD’nin, hakkındaki “kara para aklamak ve komplo kurmak”, “resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak”, “ağır dolandırıcılık, sahtekarlık, evrakta sahtecilik” gibi suçlardan hakkında 225 yıla kadar hapis cezası istediği Korkmaz, Wels’te halen gözaltı hapsinde tutuluyor.

GÖZALTINA DEVAM EDİLİYOR

SÖZCÜ’ye açıklama yapan Wels Mahkemesi Başsavcılığı, “ABD’den bazı belgeler daha bekleniyor. Bu nedenle, ABD’nin iade talebine ilişkin karar verilemedi. Kendisi gözaltında tutulmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Yeni yıla demir parmaklıklar arasında giren Korkmaz’ın avukatları da, “Yakalanmasını ABD talep etmişti. Bu nedenle onlardan gelecek belgeler bekleniyor” diyor.

Türkiye’nin iade talebi geçen yıl Ağustos ayı sonunda kabul edilmişti. Buna rağmen bu iade talebinin gereği yapılmadı ve “ABD’ye iadesi için yakalanmasını talep eden” Amerika‘nın belgeleri bekleniyor. Suçların çeşitliliği ve ağırlığı göz önüne alındığında, bu belgelerin oldukça yüklü olduğu sanılıyor.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Mahkeme, ABD’nin iade talebini de usule uygun bulur ve onaylarsa, konu Avusturya Adalet Bakanlığı‘na gidecek. Hangi ülkeye iade edileceğine ilişkin karar da orada verilecek.

Bu arada Türkiye’nin de, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi için görüşmeler yaptığı ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, “Türk halkı, bundan memnuniyet duyacaktır” mesajı iletildiği belirtiliyor.

Türkiye ile Avusturya arasındaki bazı sorunların da buna bağlı olarak masaya yatırıldığı da iddia ediliyor.

AVUSTURYA’DA OTEL PAZARLIĞI

Korkmaz’ın ABD Federal Polis Örgütü (FBI) tarafından izlendiği ve İsviçre- Lüksemburg hattından Avusturya’ya geçince operasyona başlandığı öğrenildi.

Daha önce Viyana’ya kadar gelip bazı Türk işadamları ile görüştüğü ve 10 milyonlarca dolarlık yatırımdan söz ettiği belirtilen Korkmaz, Avusturya’da Traun Gölü yakınlarındaki lüks SPA-Otel’de bir Ukraynalı ile otel satın alma pazarlığı yaparken yakalandı. Korkmaz’ın izinin, kullandığı e-postasındaki IP numarası izlenerek bulunduğu belirtiliyor.

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