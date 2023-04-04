Sezonun en büyük fiyaskosu! Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı…

Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Serie A’da 37 maçta 13 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekse de takımının ligde tutunmasını sağlayamamıştı. Galatasaray, yaz transfer döneminde 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için çok uğraştı. “İş bitti, bitiyor” derken Fenerbahçe sürpriz bir şekilde devreye girdi, 4.7 milyon Euro’ya İtalyan yıldızı ezeli rakibinin elinden çekip aldı.

İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Hem Pedro’nun geçen sezonki performansı hem de Galatasaray’a atılan bu transfer çalımı taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı. Ancak işler hiç de umulduğu gibi gitmedi.

GELİR GELMEZ SAKATLANDI

Cagliari’de son 3 sezondur sakatlık yaşamayan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe’ye gelir gelmez sakatlandı, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşünde form tutamayan, sadece 2 gol atabilen (Biri penaltı) Pedro, 30 Kasım’da ciddi bir sakatlık daha yaşadı.

DERBİDE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu beklenenden erken sahalara döndü, King ve Batshuayi’nin yokluğunda Beşiktaş karşısına 11’de başladı. Ancak Pedro, sezonun genelinde yaşattığı hayal kırıklığını derbide zirveye taşıdı.

77 DAKİKADA SADECE 4 PAS

Hiçbir varlık gösteremeyen 31 yaşındaki hücumcu, 77 dakika sahada kalırken sadece 16 kez topla buluştu! Daha da ilginci, sadece 9 pas denemesinde bulundu ve bunların 4’ünde isabet sağladı.

SEZONUN EN BÜYÜK FİYASKOSU

Joao Pedro, 12 ikili mücadelenin 7’sini kaybetti, 5 faul yaptı, şut, orta, şut pası gibi hücum istatistiklerinde ise tek bir denemesi bile olmadı. Kısacası Joao Pedro, sezonun transfer çalımından sezonun fiyaskosuna dönüştü.

Arda Erol



