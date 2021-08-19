SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarma yasağı sonrası sigortalı sayısı 200 bin arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren işten çıkarma yasağı sonrası dönemde Türkiye genelinde sigortalı çalışan sayısında 200 bin kişilik artış yaşandığını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen ‘7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Seminerine ev sahipliği yaptı.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, pandemi döneminde ilk olarak 7256 sayılı yapılandırma kapsamında kurumun 202 milyar liralık alacağını yapılandırdıklarını, 2 milyon 250 bin civarı vatandaşın yapılandırmaya müracaat ettiğini, 7326 sayılı yapılandırmada da aynı başarıyı beklediklerini belirtti.

‘İSTİHDAM AZALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL’

Temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren Başkan Yılmaz, “Bunun sonuçlarını merak ediyorduk. İlk ay verilerine baktığımızda Bursa’da yaklaşık 30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz” dedi.

“Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var” diyen SGK Başkanı, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil.”

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası revizyonla dış borcu 25,7 milyar dolar azalttı İlginizi Çekebilir Bir tencere aşure bu yıl yüzde 40 daha pahalıya kaynayacak İlginizi Çekebilir Ödenmeyen kredilerin takibi yapılmıyor