SGK çalışanlarından iş bırakma eylemi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyle birlikte iş yükleri artan SGK çalışanları, taleplerini dile getirmek için bugün iş bırakma eylemi yaptı.

Ankara’da Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezi binası önünde toplanan çalışanlar, “Yılgın yok, direniş var”, “İkramiye hakkımız, söke söke alırız”, “Zam, zulüm, sefalet, nerede adalet” sloganları attı, taleplerinin yazılı olduğu balonları patlattı.

Çalışanların üyesi olduğu Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası Ankara Şubesi Genel Örgütlenme Sekreteri Candan Puyraz, yaptığı basın açıklamasıyla SGK çalışanlarının taleplerini bir kez daha dile getirdi. (ANKA)