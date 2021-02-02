SGK mülklerini satılığa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), devletin kara deliği oldu. AKP, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 28 yıl önce Genel Müdürlük yaptığı SGK’yı batırmakla suçlarken, 19 yıldır AKP hükümetlerince yönetilen kurumun bugün içine düştüğü durum, içler acısı hale geldi. SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 2 milyar lira açık vermişti. 2019’da yıl sonu açığı 39.9 milyar lira olarak gerçekleşen SGK’nın, 2020’nin sadece ilk 7 verdiği açık ise tam 50 milyar 39 milyon TL. SGK, Ankara Kızılay’daki binasına ‘Satılık’ ilanı asarak, gayrimenkullerini satışa çıkardı.

AÇIK GİDEREK KATLANDI

SGK, icra yoluyla haczettiği menkul ve gayrimenkul mallarını açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 2015-2019 yılları arasında haczedilen toplam 521 bin 251 adet menkul maldan sadece 10 bin 886’sı satılırken, haczedilen 305 bin 239 adet gayrimenkulden ise bin 328 tanesi satıldı. SGK’nın 2015-2019 yılları arasında icra yolu ile satışını yaptığı gayrimenkul ve menkul mallardan 5 yılda toplam 68 milyar 985 milyon TL elde etmesi gerekirken, SGK kasasına yalnızca 297 milyon 35 bin TL girdi. SGK, 5 yılda satması planlanan malların yalnızca binde 43’ünü satabildi.

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gelirler Genel Müdürlüğü yıllarında, dönemin Başbakanı Turgut Özal ile bütçe hazırladığını vurgulayan İşbaşaran “Bütçe dönemlerinde sabaha kadar Özal ile çalışırlardı. Özal ayakta karşılar, ‘Kemal, devletin hesabını, kitabını, bütçe tekniğini en iyi bilen kişi’ diye överdi. Bunun şahidiyim” dedi.