SGK’nın açığı Erdoğan döneminde 94 kat arttı

CHP’li Demirtaş, SGK açığının Erdoğan döneminde 449 milyar liraya çıktığını belirterek, “SGK’yı Erdoğan batırdı” dedi.

Başak KAYA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokraside görev aldığı dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) batırdığını iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’tan geldi. SGK’nın Kılıçdaroğlu dönemi ile Erdoğan dönemini kıyaslayan Demirtaş, “Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu 1992-1999’da yani 7 yıllık dönemde açık 4.6 milyar lira, Erdoğan’ın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu 19 yılda ise 449 milyar liraya kadar tırmandı. Yani SGK, Sayın Erdoğan döneminde, Kılıçdaroğlu döneminden tam 94 kat daha fazla açık verdi” dedi. Demirtaş, şunları söyledi:

SGK’YI ERDOĞAN BATIRDI

“SGK aynen Türkiye gibi, iyi yönetilemediği için çıkmaza sürüklendi. Özellikle son 3 yıldaki tek adam yönetiminde mali yapısı iyice bozuldu. Kendi döneminde son derece başarılı bir genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu’nun bir kuruşluk yanlışını bulabilmek için müfettiş ordusunu seferber ettiniz. 380 müfettişle, 200 kez denetleme yaptırdınız. Ama boşa uğraştınız. Toplu iğne ucu kadar bir hata, bir eksiklik, bir yanlış bulamadınız.”

150 MİLYARLIK KARA DELİK

SGK’nın icra takibindeki toplam alacağı 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla 150 milyar lirayı aştı. Sayıştay’ın son denetim raporuna göre, bu alacağın 134 milyar lirası sigorta primi, 10.8 milyar lirası işsizlik sigortası primi, 4 milyar lirası idari para cezası, 1.1 milyar lirası ise damga vergisinden oluşuyor. 2015-2019 yılları arasında SGK, alacakları için 5 milyon 974 bin dosyayı icraya intikal ettirmişti. SGK’nın yerel yönetimlerden alacakları da artıyor. Bazı belediyeler ödeyemediği borçları nedeniyle gayrimenkulleri SGK’ya devrederken, belediyelerden alacak tahsilat oranı 2020’de yüzde 48’lere düştü.