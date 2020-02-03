Sharon Stone, 40’lı yaşlardaki pişmanlığını anlattı

Sharon Stone, verdiği bir röportajda, 40’lı yaşlarda yaşadığı bir pişmanlıktan bahsetti. Ünlü oyuncu “Keşke o zamanlarda biri bana aşık olsaydı” dedi…

Hollywood’un ünlü ismi Sharon Stone, verdiği bir röportajda 40 yaş pişmanlığını açıkladı. Geçen haftalarda, bir çöpçatanlık uygulamasına üye olup, daha sonra platformdan atılmasıyla gündeme gelen oyuncu, bir açıklama yapıp “Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikayet etmiş. Beni dışlıyor musunuz?” diye açıklama yapmıştı.



Bu açıklama sonrası uygulamaya geri alınan Temel İçgüdü filmiyle hayatımıza giren 61 yaşındaki oyuncu, “20 yıl önceki dönemimde birçok hastalık atlattım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, keşke o zamanlarda biri bana aşık olsaydı diyorum. Sanırım hayat bir partneriniz olduğunda daha yumuşak hale geliyor” dedi.