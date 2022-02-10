Sharon Stone’dan şöhret itirafı: “Prenses Diana gibi nereye gitsem hayranlar vardı”

63 yaşındaki Sharon Stone, moda dergisi The Rake için verdiği röportajda şöhret olmakla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Stone, Prenses Diana ile aynı dönemde ünlendiğini hatırlatarak her yerde hayranlarının beklediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Sharon Stone moda ve yaşam dergisi için kameralara poz verirken hayatıyla ilgili merak edilen sorulara da cevap verdi. Stone şöhret olmakla ilgili de ilginç bir benzetme yaptı. Ünlü oyuncu, Prenses Diana’yı hatırlatarak “Aynı dönemde ünlü olduk” dedi.

Prenses Diana 1997’deki ölümüne kadar dünyanın en ünlü kadınlarından biri oldu. Paparazziler tarafından takip edilirken geçirdiği bir araba kazasında hayatını kaybeden Prenses ile Stone da röportajı sırasında empati yaptı.

Temel İçgüdü filmi ile yıldızı parlayan oyuncu, ikisinin de gittikleri her yerde hayran kalabalığı tarafından takip edildiklerini söyledi: “Diana ya da o anda benim gibi ünlü olan biri nereye giderse gitsin, gittiği her yerde binlerce olmasa da yüzlerce insan ortaya çıkardı. Cep telefonlarından önce olduğu için hayranlar şahsen gelirdi. Örneğin bir restorana gittiğimde, girişte yüzlerce insan olurdu.”

Stone, bu durumun bazen korkutucu olduğunu da sözlerine ekliyor:

“Bazen insanları geride tutmak için bir koruma ordusu gerekirdi. Bazen kalabalıklar arabanın tamponlarını, dikiz aynalarını, plakalarını çekerdi ya da arabanın üstüne çıkarlardı.”

Stone, aynı röportajda, çocukken itaatkar olmak zorunda olduğundan bahsediyor. Oyuncu, geçen yıl yayınladığı kitapta Pensilvanya’da babası tarafından kemerle vurulduğu ve büyükbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını anlatmıştı.

Stone bu itaatkar duruşu ile ilgili de şunları söylüyor:

“Mükemmel, şikayet etmeyen, her zaman her şeyi tam olarak doğru yapan ve bunu herhangi bir onay almadan yapacak biri olarak beklenmek gerçekten sıkıcı. Sessiz, bağımlı, kapa çeneni denilince susan kız olmak sağlıklı bir rol değil.”

Kitabında, ailesinin kazanabileceğinden çok daha fazla para kazanmasına rağmen, önce model sonra oyuncu olmaya karar verdiğinde babasının ürktüğünü de belirtti.

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