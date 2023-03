Shazam! Fury of Gods – Efe Teksoy Yazdı

EPİK BİR SÜPER KAHRAMAN HİKÂYESİ “SHAZAM! TANRILARIN ÖFKESİ (SHAZAM! FURY OF THE GODS)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve fantastik türündeki “SHAZAM! FURY OF THE GODS” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KADİM TANRIÇALAR

New Line Cinema, DC Entertainment ve Warner Bros. yapımı ‘’Shazam! Tanrıların Öfkesi’’, vizyondaki yerini aldı.125 milyon dolar bütçeyle çekilen bu devam filmi, izleyicilere yepyeni bir epik macera sunuyor. “SHAZAM!” kelimesini söylediği anda gizli kimliği olan, yetişkin Süper Kahraman Shazam’a dönüşen ergen Billy Batson ve süper güçlere sahip ailesi, bu defa canavarlar ve mistik yaratıkların olduğu fantastik bir savaşa katılıyor. Atlas’ın kızları olarak bilinen intikamcı Kadim Tanrıçalar, babalarından miras kalan güçlerini geri almak ve intikam için geri dönüyor. Filmdeki; Billy Batson ve diğer evlatlık çocuklar, Süper Kahraman gizli kimlikleri ile ergen yaşamını dengelemeyi öğrenmekte olduklarını görüyoruz. Aslında bir nevi olgunlaşma hikâyesi diyebileceğimiz bu yapımda, kahraman olmak için fedakârlık ve cesaretin ne kadar büyük önem taşıdığını görüyoruz.

GERÇEKLİĞİN SOSYAL İNŞASI

Peter L. Berger ve Thomas Luckman’ın bir sosyoloji klasiği kitabı “Gerçekliğin Sosyal İnşası”, Uluslararası Sosyoloji Derneği tarafından sosyoloji alanında 20. yüzyılın boyuna yazılmış en önemli beşinci kitap olarak takdim edilir. Kitapta, bireyin yaşam öyküsünün, toplumun nesnel tarihinin içine yerleşmiş bir uğrak olarak kavrandığı belirtilir. Ayrıca kitapta; “Birey rolleri yerine getirmek suretiyle bir sosyal dünyaya iştirak eder. Bu rolleri içselleştirdiğinde ise, aynı dünya onun için nesnel anlamda gerçek hale gelir.” diyerek rol tipolojilerinin inşası anlatılır. Filmde de Billy Batson karakterinin, görevlerini yerine getirmek için rollerini içselleştirdiğini ve bu sosyal dünyayı kavradığını görüyoruz. İsveçli film yapımcısı David F. Sandberg’in yönetmenliğini üstlendiği filmde, Hollywood‘un ağır topları; Helen Mirren, Lucy Liu ve Rachel Zegler gibi yıldız isimler yer alıyor. Senaryosunu Henry Gayden (“Shazam!”, “There’s Someone Inside Your House”) ve Chris Morgan’ın (“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “The Fate of the Furious”) kaleme aldığı yapım, Bill Parker ve C.C. Beck’in yarattığı DC serisi Shazam!’a dayanıyor. Oyuncu kadrosunda; Zachary Levi, Asher Angel, Grace Caroline Currey, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good ve Djimon Hounsou bulunuyor.

ATLAS’IN KIZLARI

Çizgi roman serisinde yer almayan Atlas’ın Kızları, film için yaratılmış orijinal karakterler. DC Extended Universe‘deki on ikinci film olan Shazam! Fury of the Gods, Yunan Mitolojisi’nden beslenen hikâyesiyle süper kahramanlar ve Titanlar arasında amansız bir mücadeleyi ekrana getiriyor. Bu konuyla ilgili olarak yönetmen Sandberg, “Bu Yunan tanrılarını işin içine katmak, Shazam’ın güçlerini aslında nereden aldığını görmek ve bunlara sahip olmasından hiç de memnun olmayan bazı tehlikeli düşmanlar olduğunu öğrenmek de çok heyecan vericiydi. Bu durum, Tanrılar ve Süper Kahramanlar arasında büyük bir savaş için büyük bir potansiyel yaratıyor” diyerek Shazam karakterinin kökenine dair bir açıklama getiriyor. Yunan mitolojisindeki Furyler yani Furies Atlas’ın (Shazam’a gücünü veren tanrılardan biri) çocuklarıdır. Ayrıca Ejderha Ladon, Hesperidlerin bahçelerini koruduğu Yunan mitolojisinden gelir. Hesperides’in altın elması ise, Yunan mitolojisinde Herkül’ün 12 görevinden birisidir. Böylece, Shazam karakterinin bir nevi Herkül ya da Herakles vari bir kahramanı sembolize ettiğini görüyoruz.

SHAZAM! FURY OF THE GODS

Aksiyon, macera ve fantastik türündeki Shazam! Fury of the Gods, sizleri DC evreninin heyecanlı dünyasına götürecek eğlenceli ve sürükleyici bir gişe filmi.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

