Show Ana Haber 1 Ekim 2021

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00:20 Meclis açıldı!

03:52 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

05:36 Meclis'te ilk gün telaşı!

06:48 Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

09:05 Tapu operasyonu!

10:25 Diva'nın orkestrası tutuklandı!

12:26 Kendini arayan adam!

14:15 Dursun Amca'nın Gülnaz davası!

16:50 Ezgi Mola'ya ceza şoku!

18:17 Dikkat! Numaranızı, adresinizi paylaşmayın!

21:03 Oyuncu Sadi Celil Cengiz kaza geçirdi!

22:23 Ivana Sert'e 197 binlik fatura!

24:10 Sally bulunsun!

25:51 Kendi mezarını kendi kazdı!

27:07 Batıl inancınız var mı?

29:31 İşte en sevilen kahveler

31:42 Aradığı aşkı Türkiye'de buldu

33:22 Yalancı seyirciyi ekrana kilitledi #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV