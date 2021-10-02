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00:20 Meclis açıldı!
03:52 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
05:36 Meclis'te ilk gün telaşı!
06:48 Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti
09:05 Tapu operasyonu!
10:25 Diva'nın orkestrası tutuklandı!
12:26 Kendini arayan adam!
14:15 Dursun Amca'nın Gülnaz davası!
16:50 Ezgi Mola'ya ceza şoku!
18:17 Dikkat! Numaranızı, adresinizi paylaşmayın!
21:03 Oyuncu Sadi Celil Cengiz kaza geçirdi!
22:23 Ivana Sert'e 197 binlik fatura!
24:10 Sally bulunsun!
25:51 Kendi mezarını kendi kazdı!
27:07 Batıl inancınız var mı?
29:31 İşte en sevilen kahveler
31:42 Aradığı aşkı Türkiye'de buldu
33:22 Yalancı seyirciyi ekrana kilitledi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 1 Ekim 2021