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00:21 Biden'a terör sitemi!
02:45 Siyasetin gündemi tezkere
04:42 İntihar mı cinayet mi?
06:17 Mahallelinin kabus dolu gecesi!
07:42 ''Çerez parası'' gibi ceza kesildi
08:54 ''Altın''dan yine o hırsız çıktı!
11:01 Komşuların 'kedi' isyanı
13:13 ''Karım çocuklarımı kaçırdı'' iddiası!
15:26 Paylaşılamayan dükkan!
17:04 Bağdaki not!
18:13 ''Üç Kuruş''un oyuncuları diziyi anlattı! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 1 Kasım 2021