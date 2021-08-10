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00:21 Baraj puanı kalkacak mı?
02:18 Siyasetin yeni polemiği Afgan sığınmacılar
04:07 Kılıçdaroğlu'ndan Lorin'e sürpriz
05:22 Akşener'den 'baraj puanı' desteği
06:52 Köpeği için boğulmayı göze aldı
08:01 Kural tanımazlara ceza yağdı
09:30 Baba oğul 36 yıl sonra kavuştu!
11:31 Elektronik kelepçeyle cezaevinden çıktı
12:47 Neredesin Sinem?
14:39 Çarşı pazarda son durum
17:08 Gerçekten kardeşler mi?
20:07 İstanbul Havalimanı'nda 'taksi krizi'
22:46 Herkesin sevgilisi Gamze bebek!
24:06 Tek başınaydı, koca bir ailesi oldu
27:03 Bahşiş uğruna…
27:54 Türkiye'nin ilk yavru beyaz aslanı!
30:33 Damada kripto takı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 10 Ağustos 2021