Show Ana Haber 10 Ağustos 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:21 Baraj puanı kalkacak mı?

02:18 Siyasetin yeni polemiği Afgan sığınmacılar

04:07 Kılıçdaroğlu'ndan Lorin'e sürpriz

05:22 Akşener'den 'baraj puanı' desteği

06:52 Köpeği için boğulmayı göze aldı

08:01 Kural tanımazlara ceza yağdı

09:30 Baba oğul 36 yıl sonra kavuştu!

11:31 Elektronik kelepçeyle cezaevinden çıktı

12:47 Neredesin Sinem?

14:39 Çarşı pazarda son durum

17:08 Gerçekten kardeşler mi?

20:07 İstanbul Havalimanı'nda 'taksi krizi'

22:46 Herkesin sevgilisi Gamze bebek!

24:06 Tek başınaydı, koca bir ailesi oldu

27:03 Bahşiş uğruna…

27:54 Türkiye'nin ilk yavru beyaz aslanı!

30:33 Damada kripto takı Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber

Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV