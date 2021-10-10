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00:20 ''Marjinal çevreler hadiseleri çarpıttı''
01:58 ''Helal kurşunlar alayını devirmeye yeter''
03:53 Profil fotoğrafı değişikliği mesaj mı?
05:11 Altın Portakal'da sahne karıştı
07:07 Las Vegas değil Kağıthane!
09:01Çatı yanarken pencereden sokağı izledi!
10:18 3 milyonluk hırsızlık!
11:18 Soğan tarlada kaldı!
13:12 Örümcek adam çetesi iş başında!
15:02 Market kirlenmesin diye…
16:05 Uçakta unutulan eşyalar satışa çıktı!
18:11 Çöpçü boz ayılar
19:06 Soyadı e-Devlet'ten değişecek!
20:42 Emekliler bu habere dikkat!
22:30 Balıkta hileye dikkat!
24:26 Sınıftaki keçi!
25:32 Dikkat! Sosyal medya iştah açıyor
27:39 2 yılda 113 kilo zayıfladı
29:40 Adana tatlıları!
31:45 55 yıllık yumurtacıdan sıradışı üretim
34:04 Dikkat! Boji çıkabilir… #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 10 Ekim 2021