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00:14 Özlemle, minnetle…
01:05 83 yıllık özlem!
03:59 Saat 09:05'te hayat durdu
05:56 Dolmabahçe'de 10 Kasım hüznü
08:07 Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler
10:01 Külliye'de sürpriz buluşma
11:30 Kılıçdaroğlu Atatürk konferansında
12:54 Meclis'te yüksek gerilim!
15:09 Bir kimlik fotokopisi hayatını kararttı!
17:13 Baba evine döndü, kabus bitmedi
19:05 Tavuğun fiyatı kanatlandı!
21:09 Minare var, cami yok!
22:13 Dev kara lahanalar
23:18 Evini Atatürk müzesine çevirdi #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 10 Kasım 2021