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Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber 00:00 Jenerik
00:20 Azez şehitlerine veda
02:02 Müjdelerimiz olacak!
04:19 ''Huzuru bozacak davranışımız olmayacak''
06:20 5 milyonluk vurgun!
07:49 Hırsızlara rögar kapağı dayanmıyor
09:52 Sahte estetikçiye 3 yıl 4 ay hapis!
11:34 Açık bırakılan pencere pahalıya patladı!
14:13 Kaza 'geliyorum' dedi, duyan olmadı!
16:18 Taksi krizi frene basmıyor!
19:27 Önce inkar etti, sonra kılıf buldu
20:50 Kirabilite devri!
23:04 Makyajlı ve filtreli doğallık! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 11 Ekim 2021