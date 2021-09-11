Show Ana Haber 11 Eylül 2021

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00:20 İdlib'den acı haber geldi!

02:47 Erdoğan'dan kritik mesajlar

04:46 ''Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız''

06:17 Bahçeli'den Akşener'e sert tepki!

07:26 Cumhurbaşkanı'nın gözyaşları

09:10 13 emekli generale kötü haber!

10:31 ''Koronayım, yaklaşmayın!'' tehdidi!

12:06 Korona izdihamı!

14:05 Bir annenin feryadı!

16:13 Geçtiğine geçeceğine pişman oldu!

18:32 10 minareli mescit

20:08 Öğrencilerin ev-eşya telaşı

22:19 Acının en tatlı hali!

25:25 İşte dünyanın en iyi 37 şehri

27:10 ''Israrlı evlilik teklifi tacize girer''

29:11 Aşı olmadı, koronavirüse yenildi! #ShowAnaHaber

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