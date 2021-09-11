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00:20 İdlib'den acı haber geldi!
02:47 Erdoğan'dan kritik mesajlar
04:46 ''Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız''
06:17 Bahçeli'den Akşener'e sert tepki!
07:26 Cumhurbaşkanı'nın gözyaşları
09:10 13 emekli generale kötü haber!
10:31 ''Koronayım, yaklaşmayın!'' tehdidi!
12:06 Korona izdihamı!
14:05 Bir annenin feryadı!
16:13 Geçtiğine geçeceğine pişman oldu!
18:32 10 minareli mescit
20:08 Öğrencilerin ev-eşya telaşı
22:19 Acının en tatlı hali!
25:25 İşte dünyanın en iyi 37 şehri
27:10 ''Israrlı evlilik teklifi tacize girer''
29:11 Aşı olmadı, koronavirüse yenildi! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 11 Eylül 2021