Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik
00:17 Teröre bir darbe daha!
01:43 Kritik geri sayım
03:40 ''Türkiye'yi suç çetelerinden kurtardık''
05:35 Herkes aşıya koştu!
06:51 Müsilaj sabotaj mı?
08:39 3. kattan kanepe düştü
11:02 Bir babanın büyük acısı…
13:03 Nurişlere şafak baskını!
14:37 Motosikletliler yaya kaldırımında!
16:46 Viyadükte asılı kaldı
17:49 Bir garip olay!
19:00 Fındık tarlasında vuruldu!
20:42 Sel arılarını vurdu
21:44 Buzdolabı ilaç dolabı değil!
23:30 Uçakta başına bavul düştü!
25:05 Bizim çocuklar sahaya çıkıyor!
26:59 Müzisyenler tek ses tek yürek!
29:23 Bodrum turizmi kalkındırıyor Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 11 Haziran 2021