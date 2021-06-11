Show Ana Haber 11 Haziran 2021





Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B 00:00 Jenerik

00:17 Teröre bir darbe daha!

01:43 Kritik geri sayım

03:40 ''Türkiye'yi suç çetelerinden kurtardık''

05:35 Herkes aşıya koştu!

06:51 Müsilaj sabotaj mı?

08:39 3. kattan kanepe düştü

11:02 Bir babanın büyük acısı…

13:03 Nurişlere şafak baskını!

14:37 Motosikletliler yaya kaldırımında!

16:46 Viyadükte asılı kaldı

17:49 Bir garip olay!

19:00 Fındık tarlasında vuruldu!

20:42 Sel arılarını vurdu

21:44 Buzdolabı ilaç dolabı değil!

23:30 Uçakta başına bavul düştü!

25:05 Bizim çocuklar sahaya çıkıyor!

26:59 Müzisyenler tek ses tek yürek!

29:23 Bodrum turizmi kalkındırıyor Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/

Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber

Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber

#ShowHaber

#ShowTV