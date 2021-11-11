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00:20 Erdoğan'dan ''orman'' mesajı
02:41 Lütfü Türkkan hakkında fezleke
04:07 Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi eleştirisi
06:01 Meclis'te 'çözüm süreci' tartışması
07:48 Hırsızlar kaçtı, onlar kovaladı!
08:55 Yüksek aidat ödeyenler dikkat!
11:04 Külçe altın diye çakmak aldı
13:32 Çaldıkları paranın iki katını getirdiler!
15:14 Bir garip hamilelik davası
17:05 Altın alırken aman dikkat!
19:17 İndirim aldatmacasına dikkat!
21:31 Özbek kadına ''temizlik'' tuzağı…
23:21 ''Okulun sahibi dolandırdı'' iddiası!
24:42 Ciğer karaborsa! #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Show Ana Haber 11 Kasım 2021